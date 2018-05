Digitaal stuwt prestaties Axel Springer

Gepubliceerd op | Views: 192

BERLIJN (AFN) - Het Duitse mediaconcern Axel Springer heeft de winst en de omzet in het eerste kwartaal duidelijk zien stijgen. Dat kwam onder meer door goede prestaties van de digitale activiteiten van de onderneming, zo kwam naar voren uit een handelsbericht.

Axel Springer, dat onder meer uitgever is van de Duitse krant Bild, zette een aangepast bedrijfsresultaat (ebitda) in de boeken van ruim 171 miljoen euro. Dat is 16,3 procent meer dan een jaar eerder en in lijn met de verwachtingen van analisten. Ongeveer 80 procent van het resultaat komt uit de digitale portefeuille van Axel Springer, met titels als bijvoorbeeld Business Insider.

De omzet dikte met bijna 7 procent aan tot 773,5 miljoen euro. Axel Springer herhaalde de prognose voor heel het jaar.