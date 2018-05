'Beurshandel in teken nucleaire deal Iran'

Gepubliceerd op | Views: 1.274 | Onderwerpen: Iran

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt dinsdag iets lager te openen. Ook de meeste andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met kleine verliezen beginnen. De handel staat vooral in het teken van het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump over de nucleaire deal met Iran.

Trump maakt zijn besluit over de nucleaire deal met Iran dinsdag om 14.00 uur plaatselijke tijd bekend in het Witte Huis. In Nederland is het dan 20.00 uur. Trump moest uiterlijk 12 mei beslissen of hij doorgaat met de overeenkomst die zijn voorganger Barack Obama in 2015 sloot met Iran. Trump heeft herhaaldelijk kritiek geuit op de deal.

Op het Damrak kwam PostNL met cijfers. De postbezorger heeft in het eerste kwartaal de omzet iets zien groeien. De opbrengsten die gerelateerd zijn aan e-commerce stegen daarbij stevig. PostNL zag de winst zoals verwacht dalen tot 14 miljoen euro, van 41 miljoen euro een jaar eerder.

DSM

Shell kondigde aan zijn gehele belang in de Canadese producent van teerzandolie Canadian Natural Resources te verkopen. Daarmee is een bedrag gemoeid van 3,3 miljard dollar voor belastingen. De opbrengst zal worden aangewend om schuld af te lossen. Eerder deed Shell al een groot deel van zijn bezittingen in Canada in de verkoop.

DSM kwam met definitieve cijfers over de eerste drie maanden van het jaar. Die waren in lijn met de voorlopige resultaten die in april werden gemeld. Het speciaalchemieconcern hield vast aan zijn onlangs verhoogde winstverwachting, na een zeer sterk eerste kwartaal.

De meeste Europese beurzen sloten maandag met winst. De AEX-index won 0,4 procent tot 557,86 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 791,54 punten. De beurs in Frankfurt steeg 1 procent en Parijs klom 0,3 procent. Londen was gesloten vanwege een nationale vrije dag.

Euro

Ook de beurzen in New York gingen licht vooruit. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 24.357,32 punten. De brede S&P 500 ging ook 0,4 procent omhoog en technologiebeurs Nasdaq won 0,8 procent.

De euro was 1,1922 dollar waard, tegen 1,1919 dollar een dag eerder. De olieprijzen lieten in afwachting van mogelijke hernieuwde sancties van de VS tegen Iran een daling zien na de sterke opmars in de afgelopen dagen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 69,94 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 75,50 dollar per vat.