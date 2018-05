Alfen aan de slag met twee zonneparken

Gepubliceerd op | Views: 198

ALMERE (AFN) - Alfen gaat aan de slag met twee zonneparken in opdracht van Solarcentury. Het beursgenoteerde bedrijf sluit de locaties met zonnepanelen in Enschede en Budel aan op het hoogspanningsnet, zo werd dinsdag bekendgemaakt zonder vermelding van financiële details.

Het zonnepark in Enschede heeft een capaciteit van 17,5 megawattpiek en staat op het terrein van een recyclingbedrijf. De zonnepanelen in Budel zijn samen goed voor 45 megawattpiek. Alfen verwacht beide projecten dit jaar op te leveren.

Alfen is vooral bekend als leverancier van laadpalen voor elektrische auto's, maar is ook actief in de ontwikkeling en bouw van elektriciteitsnetwerken en energieopslagsystemen. Eerder dit jaar maakte het bedrijf zijn beursdebuut.