Chinese export stevig in de lift

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De export van China is in april flink gestegen, na een daling in de maand daarvoor. Dat blijkt uit cijfers die de Chinese douane naar buiten heeft gebracht.

De Chinese export, gemeten in dollars, ging vorige maand met 12,9 procent omhoog in vergelijking met een jaar eerder. In maart was nog sprake van een krimp met 2,7 procent. De import van de tweede economie van de wereld klom in april met 21,5 procent. Ook als de handel wordt gemeten in Chinese yuans waren plussen te zien. Dan steeg de uitvoer met 3,7 procent en nam de invoer met 11,6 procent toe.

China zag het handelsoverschot met de Verenigde Staten in april oplopen tot 22,2 miljard dollar, van 15,4 miljard dollar in maart. De Amerikaanse president Donald Trump heeft felle kritiek geuit op de handel tussen de VS en China vanwege de in zijn ogen oneerlijke verhoudingen. Trump heeft importheffingen aangekondigd tegen China.