Cementmaker LafargeHolcim verkoopt meer

ZÜRICH (AFN) - Cementmaker LafargeHolcim is solide aan het jaar begonnen met een hogere vergelijkbare omzet. Die was bovendien beter dan de verwachtingen van analisten. De onderliggende vergelijkbare brutowinst (ebitda) nam wel af, onder meer als gevolg van de koude winter in Noord-Amerika en Europa. Het Frans-Zwitserse fusiebedrijf handhaaft wel de verwachtingen voor heel 2018.

LafargeHolcim wijst op de goede marktcondities in India en China en groei in Noord-Amerika. De markten in het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië beschouwt het bedrijf als uitdagend.

De netto verkopen kwamen uit op 5,8 miljard Zwitserse frank (circa 4,9 miljard euro). Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar in het eerste kwartaal, maar op vergelijkbare basis betekent het een groei van 3,1 procent. De onderliggende brutowinst bedroeg 700 miljoen frank.