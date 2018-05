Zo...



Weer een aantal zwart kijkers van journalisten omver geblazen.



De verwachtingen voor bedrijfsresultaten waren van te voren met sceptici ontvangen.



De sterke euro, de handelsoorlog perikelen, de rente in Amerika van 1,75%....



Maar bedrijven deden het goed.



BaM

Apple

Facebook

DSM

ASML

Ah



Ben benieuwd wat de journalisten en experts in beleggers wereld nu aangrijpen om angst te zaaien.



De goede resultaten worden gehaald en meer omzetten gemaakt, zelfs met financieringskosten van 1,75%.



12 mei voor de staal industrie zal zijn hoogtepunt bereiken en gaan de experts weer op zoek naar nieuwe bronnen om de AeX naar 540 te brengen.

(Wellicht de bond market)



Tijd voor een lijstje te maken over journalisten die het goed doen en welke je terzijde kan leggen want 1eKW is de winst verdamping van AEX bij elkaar geharkt door de analisten.