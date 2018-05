Shell haalt miljarden op met verkoop Canada

Gepubliceerd op | Views: 650

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Shell verkoopt zijn gehele belang in de Canadese producent van teerzandolie Canadian Natural Resources. Daarmee is een bedrag gemoeid van 3,3 miljard dollar voor belastingen.

In totaal gaat het om 97,6 miljoen aandelen die van de hand worden gedaan. De verkoopprijs ligt naar verluidt op 34,10 dollar per aandeel, een korting van 2,9 procent ten opzichte van de slotkoers van Canadian Natural Resources in New York op maandag. Deze transactie moet woensdag worden afgerond.

De opbrengst zal worden aangewend om schuld af te lossen. Eerder deed Shell al een groot deel van zijn bezittingen in Canada in de verkoop.