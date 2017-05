Fabrieksorders Duitsland verder toegenomen

Gepubliceerd op | Views: 234 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De fabrieksorders in Duitsland zijn in maart met 1 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau maandag.

In februari stegen daalden de bestellingen voor Duitse fabrieken nog met een bijgestelde 3,5 procent. De toename in maart is iets sterker dan voorzien, economen hadden gemiddeld op een ordergroei met 0,7 procent gerekend.