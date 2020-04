Frankrijk verwacht 'enorme steun' te geven aan Air France

Gepubliceerd op | Views: 1.595 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN/BLOOMBERG/RTR) - De Franse regering verwacht dat luchtvaartmaatschappij Air France 'enorme staatssteun' nodig heeft. Dat heeft de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire gezegd bij televisiezender France 2. "Air France verliest miljarden euro's per maand. Ze hebben aan een helpende hand niet genoeg."

Le Maire liet weten dat zo'n fors steunpakket er komt. Frankrijk wil de luchtvaartmaatschappij volgens Le Maire namelijk "koste wat kost behouden".

Frankrijk heeft al eerder aangegeven Air France-KLM niet ten onder te willen laten gaan aan de gevolgen van de coronacrisis. Frankrijk en Nederland zijn de grootste aandeelhouders van het luchtvaartconcern dat over garantstellingen voor leningen ter waarde van ongeveer 6 miljard euro met de twee landen in gesprek is.