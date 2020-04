vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Zoom heeft het krediet verspeeld en velen keren deze applicatie de rug toe en dat is terecht. (1) Wie eerst stiekem dingen doet (gegevens doorzenden naar FB), (2) wie de app. automatisch een user "system" meegeeft wat zeer ongebruikelijk is behalve bij malware en(3) wie een app bouwt waar redelijk makkelijk kan worden ingebroken (vandaag nog bij online lessen op het Erasmus in zoetermeer ). heeft een applicatie die niet deugt. Jammer, maar wegwezen is het devies.