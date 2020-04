Verenigde Staten kopen beademingsapparatuur van Philips

Gepubliceerd op | Views: 1.531 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - Medisch techologiebedrijf Philips gaat tot het einde van het jaar 43.000 beademingsapparaten leveren aan het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid. Daarvan worden er 2500 voor het einde van mei geleverd. In totaal is de deal 646,7 miljoen dollar, omgerekend ruim 595 miljoen euro, waard.

Voor de levering van materialen voor de beademingsapparatuur zet het ministerie een oorlogswet uit de jaren vijftig in. Met de Defense Production Act kan de Amerikaanse overheid leveranciers dwingen voldoende materiaal te leveren. Philips-topman Frans van Houten geeft aan dat het Nederlandse bedrijf gelooft in een "eerlijke verdeling" van de beschikbare apparatuur en blijft dan ook gewoon aan andere landen leveren.

Philips beloofde eerder al de productie van beademingsapparatuur, die op twee locaties in de VS worden gemaakt, te zullen verviervoudigen. Momenteel worden er wekelijks 1000 geproduceerd, hetgeen al een verdubbeling is ten opzichte van begin dit jaar. Aan het einde van het derde kwartaal moeten dit er 4000 zijn.

Nederland had eerder bij Philips 1000 beademingsapparaten en 1000 patiëntbewakingssystemen besteld. Daarvan zijn recent de eerste honderd geleverd.