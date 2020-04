Prosus kan gevolgen coronacrisis nog niet inschatten

Gepubliceerd op | Views: 585

AMSTERDAM (AFN) - Techinvesteerder Prosus kan de gevolgen van de coronacrisis nog niet inschatten. Wel stelt het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf nog over voldoende geld te beschikken. Zo had Prosus eind vorig jaar nog 4 miljard dollar in contanten beschikbaar en de mogelijkheid om 2,5 miljard dollar bij te lenen. Met dat geld meent de techinvesteerder zowel moeilijke tijden te kunnen overleven als ook nieuwe investeringen te kunnen doen.

Het belang van Prosus in het Chinese Tencent blijft goed presteren. Tencent groeit nog altijd nu China zich snel lijkt te herstellen van de corona-uitbraak.

Bij de divisie die zich met het faciliteren van de online verkoop van goederen bezighoudt, loopt de omzet terug nu mensen minder zaken kopen. Bij betalingen en fintech zijn de gevolgen nog klein gebleven, maar dat kan nog veranderen als de situatie in India verslechtert. Dat land is goed voor ongeveer de helft van die divisie.

Voedselbezorging heeft te maken met hogere vraag, maar kan daar niet altijd aan voldoen. Prosus denkt dat maaltijdbezorging door de crisis mogelijk in de toekomst prominenter wordt in veel landen. De webwinkeltak doet het vooralsnog goed.