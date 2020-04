Gepubliceerd op | Views: 715

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan woensdag naar verwachting met kleine uitslagen openen. Beleggers op Wall Street zijn terughoudend door het nieuws dat het aantal doden door het coronavirus in de Verenigde Staten sterk is gestegen, na eerder optimisme over een afvlakking van de pandemie.

In de VS overleden dinsdag bijna 2000 mensen aan het virus. In geen enkel ander land stierven binnen een etmaal zoveel mensen aan de gevolgen van het longvirus. Het aantal besmettingen in de VS bedraagt nu bijna 400.000.

De Federal Reserve komt later op de dag met de notulen van de beleidsvergadering van 15 maart, toen de Amerikaanse centrale bank de rente verder verlaagde om de coronacrisis te bestrijden. Eerder die maand kwam de Fed na een noodvergadering ook al met een renteverlaging. Daarnaast kondigde de koepel van centrale banken in de VS nieuwe opkoopprogramma's en andere monetaire stimuleringsmaatregelen aan.

Extra steunmaatregelen

De Democraten in het Congres willen nog eens 500 miljard dollar voor extra steunmaatregelen voor de Amerikaanse economie, onder meer voor kleine ondernemers die hard geraakt worden door de crisis.

Net als een dag eerder gaat de aandacht ook uit naar de oliemarkt. Beleggers blijven zich afvragen of Rusland en Saudi-Arabië later deze week bij een vergadering van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten een wapenstilstand in hun prijzenoorlog kunnen sluiten en de productie gaan verlagen om de olieprijzen te stutten.

Tesla

Tesla betaalt personeel vanaf maandag minder loon uit. De maker van elektrische auto's wil zo geld besparen, nu fabrieken zijn gesloten of op verminderde kracht draaien, aldus persbureau Bloomberg. Lokale lockdownmaatregelen dwongen Tesla vorige maand zijn fabriek in het Californische Fremont zo goed als stil te leggen.

Jeansmaker Levi Strauss schrapt zijn eerdere verwachtingen voor dit jaar als gevolg van de coronacrisis. De impact van het virus op de resultaten van de maker van spijkerbroeken en andere mode is nog ongewis. In het lopende tweede kwartaal zal de impact "significant" zijn, waarschuwde Levi Strauss.

Pinterest

Digitaal prikbord Pinterest publiceerde cijfers over gebruikersaantallen die beter waren dan verwacht en staat een flinke koerssprong te wachten.

De graadmeters in New York gingen dinsdag met kleine verliezen de handel uit, na eerder duidelijk op winst te hebben gestaan. Met name de prijsval van olie drukte het sentiment. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 22.653,86 punten. De brede S&P 500 leverde 0,2 procent in tot 2659,41 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,3 procent tot 7887,26 punten.