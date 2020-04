Gepubliceerd op | Views: 704 | Onderwerpen: autoindustrie

STUTTGART (AFN) - De wereldwijde verkoop van het Duitse autoconcern Daimler, moederbedrijf van Mercedes-Benz, is in het eerste kwartaal met 15 procent gedaald onder druk van de coronacrisis, meldde een bron aan persbureau Bloomberg. Door de virusuitbraak bleven kopers weg uit de showrooms.

In China zou sprake zijn geweest van een verkoopdaling met 20 procent. Door de verspreiding van het coronavirus naar Europa en de Verenigde Staten kwamen in die markten de verkopen van Daimler ook onder druk te staan. Daimler zou binnenkort met officiële cijfers naar buiten komen.

De Chinese autobranchevereniging maakte woensdag bekend dat de verkoop van personenauto's in maart met 36 procent is gekelderd in vergelijking met een jaar eerder. Het is de verwachting dat de Chinese autoverkoop spoedig weer flink zal aantrekken.