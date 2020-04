Beurzen doen stap terug na sterke opleving

Ik begin steeds beter in te zien wat zich precies aan het afspelen is. Iedereen denkt dat de Centrale Banken vandaag of morgen moeten bezwijken onder de gigantische schuldenlast maar het is allemaal uitgedacht. Het coronavirus... alles hoort bij de eindgame. De wereldeconomie was al richting een recessie en dit zetje van het corona virus hadden de Centrale Banken precies nodig. Horen we dat er politici, bank directeuren, royalties sterven aan het corona virus ?



Vergeet het volgende niet: Men creëert een probleem en men heeft ook de oplossing !! Nog meer waardeloos geld creëren, en Centrale Banken die schuldpapieren opkopen !!



De Centrale banken kopen met al dit waardeloos geld obligaties en aandelen van landen, bedrijven, banken, verzekeraars ( incl pensioenen) en zelfs hypotheek portefeuilles. Dus uiteindelijk worden zij doormiddel van al dat waardeloos geld eigenaar van alles. Dit is al heel lang van te voren zo gepland. Het virus moet er voor zorgen dat wij allemaal thuis blijven zodat nog meer bedrijven nieuwe leningen af moeten gaan sluiten. Vervolgens komen de Centrale Banken met honderden miljarden over de brug en beloven openlijk meer schuldpapieren op te gaan kopen..... zodat zij straks eigenaren zijn van alles !!!



Daarmee is ook te verklaren dat we negatieve rente hebben want het maakt Centrale Banken geen moer uit om over 10, 20 of 30 jaar een beetje geld te moeten betalen want na de big reset staan alle regeringen buiten spel en zijn de Centrale Banken compleet de baas.



Als ik het goed heb is het sinds het uitbreken van het corona virus verboden voor bedrijven om eigen aandelen in te kopen. Wat ook weer past in het plaatje dat Centrale Banken met waardeloos geld zoveel mogelijk aandelen en obligaties van bedrijven willen kopen om zo uiteindelijk de eigenaar te kunnen worden.

En dat verklaart ook waarom we nu dagelijks met 3% of meer stijgen.... het zijn de Centrale banken die alles opkopen !



Alu hoedje …. denk er maar eens heel goed over na !! :-) ;-)