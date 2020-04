'Duitse economie kan zware recessie doorstaan'

OK dus de economie daalt dit jaar 4% en volgend jaar stijgt de economie ten opzichte van dit jaar weer 5%. Per saldo: nauwelijks iets aan de hand.



We missen dan eigenlijk gewoon maximaal 2% economische groei die we anders wel gehad hadden.



Ik snap niet waarom iedereen nu zo gewichtig doet over deze getallen. In principe spreekt daaruit: het is een tijdelijk dipje



En als je zowat de halve economie tijdelijk (2 maanden) stillegt, ja dan krijg je dus in die maanden ook een daling van 50%, op jaarbasis misschien wel 5% tot 10%. Maar in het jaar daarna ga je dan weer terug naar het oude niveau, dus dan plus je weer die 5% tot 10% ten opzichte van 2020. Kind kan de was doen.