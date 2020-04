'Duitse economie kan zware recessie doorstaan'

Het woord experts wordt goedkoop gebruikt. Daarom zijn er hoop experts in de media die in wezen salonvirologen of zelfs camerageile doktoren zijn. De echte virologie experts, en dan bedoel ik mannen die al 30 jaar of langer epidemieen bestuderen, bevestigen dat een vaccin er pas over 18 maanden is (nou vooral laten we optimistisch 12 maanden zeggen) en dat de wereld tot die tijd nog met terugkerende coronagolven en mogelijk partiele lockdowns zal moeten leren leven. Als je een economie eerst op 50% zet en dan voor een jaar langzaam bijschakelt naar 80%, dan heb je het echt niet meer over een tijdelijk dipje, of over een 'nep-recessie'. Dat is dan een recessie waarbij de vraaguitval ook tot aanboduitval gaat leiden en dan dreunt dat nog een jaar na nadat alles weer 100% draait. Het huidige systeem is daar helemaal niet gebouwd op krimp van enige soort, het moet altijd groeien want anders komt iedereen met een financieringscontract in de problemen. Alle schuld en waarderingsmodellen gaan uit van groei.



"De fundamenten zijn sterk, we kunnen een recessie prima doorstaan" Ik snap ook niet waar dat altijd vandaan komt. Fundament was zeker sterk. Maar een recessie is per definitie een periode van 1 a 2 jaar waarbij banen verloren gaan en vraag/aanbod uitval gaat optreden. Hoe wou je dat doorstaan dan. Je kunt een recessie ondergaan en uitzitten. Doorstaan alsof er niets aan de hand is zo werkt het niet. Als alles over 2-3 maanden weer op volle toeren draait dan is er geen recessie geweest alleen een incident. Maar volgens de echte autoriteiten op het gebied van virologie en infectiziekten is dat gewoon onmogelijk. Maar iedereen mag positie innemen als hij/zij denk dat ie het beter weet en dan zal ik je nog oprecht succes wensen ook :)