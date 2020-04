Pakketbezorgers dreigen PostNL met rechtszaak om coronadrukte

Te triest voor woorden dit. Er gaan overal mensen dood, mensen verliezen hun werk of het bedrijf waar ze al jaren hun ziel en zaligheid in hebben gestopt. Dan ga je als pakketbezorgers zeiken omdat er hogere werkdruk is, maar vergeet even te vermelden dat je daardoor ook meer verdiend. Hoe sneu ben je dan! Los van het feit dat het onzin is, zoals al vermeld zijn er ook veel voordelen voor de bezorgers zoals bijna iedereen thuis en veel adressen met meerdere pakketten en vollere bussen. Dat je dit als BVPD nu doet komt neer op lijkenpikkerij en zegt iets over het schokkend slechte moraal besef bij de BVPD. Op sommige momenten moet je gewoon even knallen en niet zeiken, neem een voorbeeld aan de zorg!!!



Hoop dat PostNL er niet op in gaat en de BVPD bij de rechter even gruwelijk op hun plaats worden gezet door een rechter die het wel snapt en niet bang is een stukje maatschappelijk besef bij de brengen....