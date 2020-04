Franse economie stevent af op sterkste krimp in vredestijd

Als je denkt dat Frankrijk er niet zo best voor staat, lees dan even het volgende:



"Torenhoge schuldenberg mondiale economie

De coronacrisis is een lont in een kruitvat. De schuldenberg is in de wereld opgelopen tot een duizelingwekkende hoogte van 255.000 mrd dollar. Dat is een derde meer dan aan de vooravond van de kredietcrisis. De schuld van overheden, bedrijven en huishoudens bedraagt nu 322% van het mondiale bbp. De wereld staat nu een stijging van de schuld te wachten, die haar weerga niet kent. (FD, p.9)"



Mocht je nóg een kind op de wereld willen zetten ... de erfenis ligt er al.