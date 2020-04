'Geruststellende update van Ahold Delhaize'

Gepubliceerd op | Views: 990 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft geruststellende berichten afgegeven over de prestaties in het eerste kwartaal. Daarbij herhaalde de onderneming de doelstellingen en werden het dividend en het aandeleninkoopprogramma bevestigd, zo constateren kenners van KBC Securities.

Het bedrijf kwam met een korte update in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering. Dankzij het massale gehamster door de coronapandemie ziet Ahold Delhaize een flinke omzetstijging in zijn cijfers over het eerste kwartaal. Volgens een nieuwe prognose is de omzet waarschijnlijk met 15 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Het gaat om een vooruitblik op de kwartaalcijfers die pas begin mei naar buiten komen.

Gecorrigeerd voor onder meer brandstofprijzen en veranderingen in winkelaantallen, stegen de Europese verkopen met ongeveer een tiende, zegt het bedrijf op basis van een inschatting. In de Verenigde Staten rekent Ahold Delhaize op een toename van de vergelijkbare omzet met 14 procent. KBC spreekt van indrukwekkende cijfers, vooral in maart.

Het aandeel Ahold Delhaize, waarop KBC een buy-advies heeft en een koersdoel van 26 euro, stond woensdag omstreeks 09.20 uur 0,3 procent hoger op 22,65 euro.