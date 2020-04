Gepubliceerd op | Views: 546 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geopend. Ook de andere Europese beurzen deden een stap terug na de recente sterke opleving. Na de hoop op een mogelijke afvlakking van het coronavirus verschoof de aandacht van beleggers weer naar de negatieve economische impact van de pandemie. Ook verwerkten de markten het nieuws dat de eurolanden na lang overleg nog geen akkoord hebben bereikt over een economisch steunpakket.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 1 procent lager op 495,09 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 671,90 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,3 procent. De hoofdindex in Milaan zakte 0,8 procent.

Ahold Delhaize won 1,5 procent in de AEX. Het supermarkt voorziet een flinke omzetstijging in het eerste kwartaal dankzij het massale gehamster door de coronapandemie. Ook voor de winst ziet het beeld er goed uit. Heineken daalde 1,6 procent. De brouwer denkt in het eerste kwartaal 4 procent minder bier en andere drank te hebben verkocht als gevolg van de coronapandemie en waarschuwt dat de situatie in het lopende kwartaal alleen maar zal verslechteren.