BAM mag nieuwe haven aanleggen op Falklandeilanden

BUNNIK (AFN) - BAM Nuttall, een dochter van bouwconcern BAM, heeft een nieuwe opdracht binnengehaald op de Falklandeilanden. De onderneming mag daar aan de slag met het ontwerp en de bouw van een nieuwe haven in Stanley Harbor.

Volgens de lokale autoriteiten is die nieuwe haven hard nodig om de visserij en andere bedrijfstakken in de Zuid-Atlantische archipel te ondersteunen. De nieuwe haven zal niet ver van de bestaande haven in Stanley Harbor komen te liggen. Als alles klaar is, zal ook de toerismesector op de Falklandeilanden van de nieuwe haven gebruik gaan maken.

Vanwege de coronacrisis zullen de werkzaamheden nog niet direct van start gaan. BAM begint pas aan de klus als diverse beperkende maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen, zijn opgeheven. Over de opdracht zijn geen financiële details naar buiten gebracht.