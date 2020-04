Geen akkoord Eurogroep over steunpakket van 540 miljard euro

We hebben er ook in nederland niets aan als allerlei bedrijven failliet gaan in Italie. De argumenten van nederland dat Italie financieel eens orde op zaken moet stellen zijn op zich juist, maar het is het verkeerde argument op het verkeerde moment. Juist nu moet een land als nederland laten zien dat je binnen europa solidair bent. Het is een zware crisis en dan moet je helpen en niet chanteren. Geld beschikbaar stellen vanuit het ESM fonds zonder moeilijke voorwaarden. Als de crisis achter de rug is het samen met goede voorwaarden oplossen.