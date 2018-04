'Handelszorgen blijven beurzen beheersen'

Gepubliceerd op | Views: 234

AMSTERDAM (AFN) - De handelsspanningen tussen de economische grootmachten Verenigde Staten en China zullen ook komende week het sentiment op de wereldwijde beursvloeren weer bepalen. Beleggers krijgen verder voorzichtig de eerste bedrijven te verwerken die de boeken openen over het eerste kwartaal.

Vrijdag nog gingen de financiële markten met een vervelend gevoel het weekend in. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde met nieuwe miljardenheffingen op Chinese producten. Dat zorgde in combinatie met een slechter dan verwacht banenrapport van de Amerikaanse overheid voor een vervelende cocktail. De aandelenbeurzen in New York sloten flink in het rood.

In Europa was eerder nog de rust juist enigszins weergekeerd. De AEX-index sloot vrijdag uiteindelijk met een verlies van 0,2 procent op 539,29 punten. De MidKap eindigde met een min van 0,4 procent op 779,23 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen sloten tot 0,5 procent lager.

Ahold Delhaize

De nieuwe beursweek toont wat betreft bedrijfsnieuws op de agenda onder meer handelsberichten over het eerste kwartaal van maaltijdbezorger Takeaway, toeleverancier aan apotheken Fagron en Groothandelsgebouwen. De meeste aandacht zal echter uitgaan naar de aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize op woensdag. Daar wordt de verlenging van de stichting die ongewenste kopers van het supermarktconcern kan weren of een splitsing kan tegenhouden besproken. Een aantal aandeelhouders wil echter kunnen stemmen over deze beschermingsconstructie.

Op het gebied van beursgangen komt woensdag het Belgische vastgoedfonds Retail Estates naar het Damrak. Het bedrijf is al geruime tijd in Brussel genoteerd en wil met een notering in Nederland geld ophalen om uit te breiden. Retail Estates bezit onder meer vastgoed in Zwolle, Apeldoorn, Leiderdorp en Heerlen.

Deutsche Bank

In Duitsland weet Deutsche Bank de schijnwerpers op zich gericht. Naar verluidt wordt nog voor de openingsbel op maandag een nieuwe topman aangekondigd. Volgens ingewijden volgt bankveteraan Christian Sewing de huidige bestuurder John Cryan op, die onder druk staat door zwakke prestaties van het grote financiële concern. Overigens staat de bankensector ook vrijdag in de schijnwerpers. Dan presenteren de Amerikaanse banken JPMorgan, Wells Fargo en Citigroup hun cijfers over de eerste drie maanden van het jaar.

Op macro-economisch vlak komen er inflatiecijfers uit de Verenigde Staten op woensdag. Op dezelfde dag worden de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank gepubliceerd. Donderdag en vrijdag volgen inflatiecijfers uit respectievelijk Frankrijk en Duitsland.