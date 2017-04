Wiebes pleit voor EU-aanpak dubbele heffingen

Gepubliceerd op | Views: 130 | Onderwerpen: Europa

VALLETTA (ANP) - Er moet in de EU een onafhankelijke 'scheidsrechter’ komen die kan ingrijpen als internationaal opererende bedrijven dubbel belasting moeten betalen. Volgens staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) moet de EU ,,krachtiger gas geven” om geschillen over dubbele heffingen aan te pakken.

Wiebes zei dat zaterdag in Valletta waar de EU-ministers van Financiën voor het eerst vergaderden over 'belastingzekerheid'. ,,We leven niet in een wereld waar alle belastingstelsels gelijk zijn. Daardoor blijven er interpretatieproblemen. Het moet niet zo zijn dat een belastingbetaler overal zelf moet aankloppen als er een conflict is en dan van het kastje naar de muur wordt gestuurd”, aldus de demissionair staatssecretaris. ,,Onzekerheid daarover is niet goed voor de bedrijvigheid en het vestigingsklimaat.”

Hij wijst erop dat de EU wel de strijd heeft ingezet tegen multinationals die de verschillende belastingstelsels misbruiken om belasting te ontwijken.