Verdeeldheid zichtbaar op Amerikaanse beurzen

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag zeer verdeeld gesloten. De Dow-Jonesindex ging hard omhoog en reikte tussentijds zelfs tot een recordstand. Die graadmeter kreeg steun in de rug van het gunstige nieuws over het steunpakket van president Biden dat naar verwachting snel goedgekeurd zal worden. Techbeurs Nasdaq leverde opnieuw fors in en staat inmiddels 11 procent lager dan de piek die half februari werd bereikt.

De oorzaak van dat enorme verschil is de draai die beleggers maakten van techaandelen, die tijdens de coronacrisis hard stegen, naar andere aandelen die nu meer kans hebben om te gaan stijgen. Daarvoor kijken ze naar bedrijven die het tijdens de coronacrisis moeilijk hadden, maar van het aanstaande economisch herstel kunnen profiteren.

De Dow-Jonesindex steeg 1 procent tot 31.802,44 punten. Tegelijkertijd daalde de breed samengestelde S&P 500 0,5 procent tot 3821,35 punten en verloor techbeurs Nasdaq 2,4 procent tot 12.609,16 punten.

Apple

Techfondsen hadden opnieuw een zware dag. Apple en Microsoft verloren tot 4,2 procent, terwijl chipbedrijven als Intel, AMD, Qualcomm en Texas Instruments tot 5,8 procent inleverden.

General Electric (GE) gooide wel hoge ogen. Het industrieel concern is bezig om een deal te sluiten met het Ierse AerCap voor zijn vliegtuigleasetak. Dat zou GE ruim 30 miljard dollar op kunnen leveren. GE werd 4,2 procent hoger gezet. GE, dat onder meer windturbines, apparatuur voor gascentrales, vliegtuigmotoren en medische apparatuur maakt is al geruime tijd bezig om onrendabele onderdelen af te stoten.

Ook chemiebedrijf DuPont (plus 1,6 procent) steeg nadat het aangekondigd had Laird te kopen. De maker van materialen was in handen van een private investeerder en kost DuPont 2,3 miljard dollar.

GameStop

Gameswinkelketen GameStop steeg haast 42 procent. Het bedrijf trok de activistische investeerder Ryan Cohen aan om de overstap naar onlinewinkelen te maken. Het aandeel is een favoriet van de zogeheten Reddit-beleggers, die massaal aandelen kochten. Analisten meenden dat de komst van Cohen niet onverwacht kwam.

De olieprijs steeg zondag na een droneaanval op Saudische olie-installaties. Inmiddels zijn de prijzen wel weer wat gedaald. Amerikaanse olie werd verhandeld voor 64,73 dollar per vat en een vat Brent leverde 67,99 dollar op. In beide gevallen ging het om een prijsdaling van ongeveer 2 procent.