'Grote distributiecentra hebben langste tijd gehad'

Goeimorgen wat een gezever !! kleinere kantoorruimtes vanwege de toenemende werkeloosheid !! hoe kun je het verzinnen. Kleinere winkels , weer, vanwege, de werkeloosheid of welke dikke zever. Groot betekent lagere kosten !! En thuis werken zal over een jaar geen optie zijn !! Weer wordt de kapitale fout gemaakt het sociale aspect te verwaarlozen plus dat het moeilijk is je thuis te focussen op je werk vanwege de vele afleidingen. Denken we werkelijk dat dit de laatste 30 dertig jaar de revue nog niet is gepasseerd. Iedere 10 jaar wordt dezelfde zever verteld ! Waarom ?