'Grote distributiecentra hebben langste tijd gehad'

AMSTERDAM (ANP) - Grotere distributiecentra lijken na de coronacrisis hun beste tijd gehad te hebben, terwijl kleine distributiecentra in de buurt van steden aan terrein lijken te winnen. Dat voorspellen deskundigen van ABN AMRO in een nieuwe prognose over winkelvastgoed en kantoren.

De bank denkt dat door de pandemie kleinere gebouwen steeds meer in trek zullen raken ten koste van grote locaties. Dat geldt dan voor zowel kantoren en winkels als logistieke en industriële gebouwen. "In steden worden de eisen steeds strenger hoe goederen de stad inkomen, bijvoorbeeld elektrisch. Het is dan gunstiger om kleinere distributiecentra aan de rand van de stad te plaatsen, om zo efficiënter goederen de stad in te krijgen", legt Madeline Buijs uit, sectoreconoom vastgoed bij ABN AMRO.

Ook is er volgens Buijs veel discussie rondom de zogeheten verdozing van het landschap, de massale eenvormige distributiecentra die de afgelopen jaren massaal zijn gebouwd als gevolg van de groei van onlineverkoop. Dat soort grote hallen krijgen minder makkelijk een vergunning, signaleert de bank. De gebouwen die wel een vergunning krijgen worden daarnaast kleiner. "Dit geeft aan dat er minder vraag naar grote gebouwen is of dat het steeds moeilijker wordt om voor dit soort gebouwen een vergunning te krijgen", schrijft de bank.

Een derde reden dat kleinere gebouwen in trek zijn is volgens de bank de spreiding van het risico voor de vastgoedeigenaar. Kleinere gebouwen hebben vaak meerdere huurders, soms van verschillende sectoren. Diversiteit aan huurders en sectoren is gunstiger dan één grote huurder voor één pand, legt Buijs uit.

Thuiswerken leidt daarnaast ook tot een minder grote behoefte aan kantoorruimte. Deze trend zal worden versterkt door de toenemende werkloosheid, denkt ABN AMRO. Kleine kantoren zijn in trek bij grote bedrijven waar minder kantoorruimte nodig is en kleine bedrijven waar thuiswerken minder makkelijk is. Bij winkels ziet de bank een vergelijkbare ontwikkeling. "Zo verwachten we dat de leegstand in binnensteden waar veel grote winkels zijn in 2022 zal toenemen", zegt Buijs.

Dit jaar krimpt de vastgoedsector met 4 procent, komend jaar zal de sector met 1,5 procent groei langzaamaan herstellen, schrijft de bank. Ook de waarde van kantoorvastgoed komt door corona in het gedrang: deze zal dit jaar licht dalen en in 2022 maar heel gering herstellen. De vooruitzichten voor de winkelvastgoed blijven somber, vanwege de sluiting van fysieke winkels. In die sector zal de waarde zowel dit jaar als komend jaar afnemen.