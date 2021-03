Italiaanse Birra Moretti ook in Nederlandse supermarkten te koop

LEIDEN (ANP) - Birra Moretti is nu ook in de Nederlandse supermarkten te koop. Zodra de horeca weer open mag is het Italiaanse bier ook daar ook breed beschikbaar, laat moederbedrijf Heineken weten. Birra Moretti is naast Peroni een bekend en groot biermerk in Italië.

Peroni, een zustermerk van Grolsch, is al langer in Nederland te krijgen.

Volgens Heineken hebben consumenten thuis meer behoefte aan variëteit en kwaliteitsproducten sinds de coronacrisis en de sluiting van de horeca. Heineken wil Birra Moretti in de supermarkt veelal presenteren met Italiaanse gerechten, geeft marketingmanager Yvonne de Liefde aan.

Birra Moretti is sinds 1996 onderdeel van Heineken. Het bier was al verkrijgbaar in meer dan veertig landen wereldwijd waaronder de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Birra Moretti is in 1859 opgericht in de stad Udine, in het noorden van Italië.