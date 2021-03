Kabinet kijkt opnieuw of steunpakketten nog genoeg zijn

DEN HAAG (ANP) - De komende dagen kijkt het kabinet opnieuw of de economische steunpakketten nog wel genoeg zijn om ondernemers te helpen het hoofd boven water te houden. Dat kondigde premier Mark Rutte aan in de persconferentie over de corona-aanpak. Daarin werden nauwelijks versoepelingen aangekondigd.

Dat betekent dat de strenge lockdown opnieuw wordt verlengd. De steunmaatregelen, zoals loonsubsidie en een tegemoetkoming van de vaste lasten, zijn al eens eerder verruimd omdat de lockdownregels langer bleven dan verwacht.