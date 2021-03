'Brussel keurt overname moederbedrijf Pearle deze maand goed'

BRUSSEL (ANP) - De overname van het moederbedrijf van brillenketens Pearle en Eye Wish wordt mogelijk al deze maand goedgekeurd. De Europese Commissie is tevreden met de concessies die EssilorLuxottica, de Frans-Italiaanse maker van monturen en lenzen, en het Nederlandse GrandVision hebben geboden. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De twee ondernemingen willen onder meer winkels in verschillende landen van Europa afstoten. Daarmee moet de overlap van de activiteiten klein genoeg worden om bezwaren tegen de overname weg te nemen. Verschillende andere optiekketens hadden bij de Europese Commissie aangegeven dat ze bang waren dat zij niet meer bij EssilorLuxottica terecht zouden kunnen als die onderneming eigen winkels zou hebben.

De deadline die de Europese Commissie heeft gesteld voor een oordeel over de deal is 12 april. Zelfs als die gehaald wordt, is nog lang niet zeker dat EssilorLuxottica GrandVision zeker overneemt. Sinds het bedrijf achter zonnebrillenmerk Ray-Ban en sportbrillenmerk Oakley in de zomer 2019 zo'n 7,3 miljard euro neertelde voor GrandVision zijn de verhoudingen tussen de twee ondernemingen bekoeld.

Tijdens de coronacrisis moest GrandVision veel winkels tijdelijk sluiten en paste het zijn bedrijfsvoering daarop aan. EssilorLuxottica claimde dat het daarmee de afspraken rond de overname schond en eiste meer informatie. In Nederland kreeg het Frans-Italiaanse concern geen gelijk daarvoor van een rechter, maar er was ook een zaak in Zwitserland. Kenners vermoeden dat EssilorLuxottica de prijs voor de overname omlaag wil krijgen, al zeiden ingewijden eind vorig jaar dat het bedrijf ook denkt aan het afzien van de deal. In dat geval krijgt GrandVision een bedrag van 400 miljoen euro van de beoogde partner.