Banken stijgen hard op groen Damrak

quote: Jopieklaploper schreef op 8 maart 2021 19:16:

foutje, storing of iets dergelijks, aex bijna 2% in groen geëindingd.



Morgen verder omhoog, de 700 grens kan morgen heel dicht benaderd worden vooral omdat de Dow een prachtig en terecht nieuw record aan het neerzetten is.

foutje, storing of iets dergelijks, aex bijna 2% in groen geëindingd.Morgen verder omhoog, de 700 grens kan morgen heel dicht benaderd worden vooral omdat de Dow een prachtig en terecht nieuw record aan het neerzetten is.

Natuurlijk !!!! Morgen hoeft de AEX maar 5 % te stijgen om in de buurt van jou 700 punten te komen.Heel normaal: een stijging van 5%, en waarom een terecht nieuw record in de VS ???Ben zeer benieuwd waarom dat TERECHT is......