Tesla bouwt mega-batterij in Texas

Het is niet zo heel moeilijk om te weten wie de koper zou zijn...



Naar mijn mening is dat “Vistra”, welke recent aankondigde om de grootste batterij van de USA te gaan bouwen, met een capaciteit van 2400 MWhr, en een power output van 600 MW.



Vistra is de naam van een electrische utility die een paar jaar geleden nog TXU heette en gevestigd is in.: jawel Texas.



Dus tel 1 en 1 op en dan is de kans groot dat het Vistra is welke met Tesla in zee gaat.