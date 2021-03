FrieslandCampina: vertrekpremie voldoet wel aan code goed bestuur

AMERSFOORT (ANP) - De vertrekpremie voor de vertrekkend financieel directeur Jaska de Bakker van FrieslandCampina voldoet wel degelijk aan de code van goed bedrijfsbestuur. De in de jaarrekening genoemde uitkering van 1,1 miljoen euro bestaat uit meer dan alleen de vertrekpremie omdat zij haar opvolger nog inwerkt tot 1 oktober, meldt het zuivelconcern. Over de vergoeding ontstond ophef omdat FrieslandCampina vorige week ook bekendmaakte dat er voor de leden-melkveehouders geen winstdeling is.

Wanneer het contract van De Bakker niet zou worden verlengd, zou zij een vertrekpremie meekrijgen van een jaarsalaris. Op 1 mei zal Hans Janssen haar opvolgen als financieel directeur. In de tijd dat De Bakker hem inwerkt krijgt ze nog doorbetaald waardoor de vergoeding hoger lijkt uit te vallen dan een jaarsalaris. Naast de 1,1 miljoen euro voor de vertrekkende De Bakker moet FrieslandCampina ook 700.000 betalen aan de Belastingdienst.

Veel boeren waren verbolgen over de premie omdat het zuivelconcern wegens de coronacrisis niet zoals gebruikelijk een jaarlijkse nabetaling uitkeert aan de aangesloten melkveehouders. De boeren die lid zijn van de coöperatie lopen daardoor tussen de 10.000 en 20.000 euro mis. Ook krijgen de melkveehouders dit keer geen ledenobligaties.

Menselijkheid

Een groep boerinnen riepen De Bakker op om af te zien van de vertrekpremie. "Als Jaska de Bakker enige vorm van menselijkheid toont in deze onzekere tijd dan laat ze die 1,1 miljoen euro in de onderneming!!", schreven ze. Maandagmiddag hadden ruim 1700 mensen hun handtekening gezet onder de petitie van de boerinnen.

Vanwege de crisis besloot FrieslandCampina in november al om zo'n duizend banen te schrappen. Dat betrof besparingsmaatregelen die anders de komende jaren hadden plaatsgevonden, maar vanwege de crisis heeft het bedrijf ze eerder in gang gezet. Vooral in Nederland, België en Duitsland gaan arbeidsplaatsen verloren.