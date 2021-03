GE in trek op Wall Street door mogelijke vliegtuigdeal

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag wisselend begonnen aan de beursweek. Techfondsen werden opnieuw lager gezet, maar General Electric gooide hoge ogen. Het industrieel concern is bezig om een deal te sluiten met het Ierse AerCap voor zijn vliegtuigleasetak. Dat zou GE ruim 30 miljard dollar op kunnen leveren.

Beleggers zijn al enkele weken bezig uit techaandelen te stappen en juist aandelen te kopen van bedrijven die kunnen gaan profiteren van het aanstaande economische herstel. Die omslag blijft de beurzen bezighouden. De Dow-Jonesindex steeg in de openingsfase 0,6 procent tot 31.679 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 0,2 procent bij tot 3849 punten, maar techbeurs Nasdaq daalde 0,3 procent tot 12.877 punten.

De verkoop van de vliegtuigleasetak door GE werd door beleggers positief ontvangen en leverde het bedrijf een koerswinst van 2 procent op. GE, dat onder meer windturbines, apparatuur voor gascentrales, vliegtuigmotoren en medische apparatuur maakt is al geruime tijd bezig om onrendabele onderdelen af te stoten.

DuPont

Chemiebedrijf DuPont steeg 1,4 procent nadat het aangekondigd had Laird te kopen. De maker van materialen was in handen van een private investeerder en kost DuPont 2,3 miljard dollar.

Techbedrijven als Apple (min 2,1 procent), Intel (min 0,4 procent) en Microsoft (min 0,8 procent) daalden andermaal. Die ondernemingen profiteerden sterk tijdens de coronacrisis omdat zij producten en diensten leveren die voor thuiswerken essentieel zijn. Beleggers zijn bang dat de rek wel een beetje uit de prijs van de aandelen is en verkopen ze ten gunste van aandelen die nog wel flink kunnen stijgen.

De olieprijs blijft ook een belangrijke graadmeter. Zondag steeg de prijs van een vat Brentolie door de 70 dollar na een droneaanval op Saudische olie-installaties. Inmiddels zijn de prijzen wel weer wat gedaald. Amerikaanse olie werd verhandeld voor 65,53 dollar per vat en een vat Brent leverde 68,60 dollar op. In beide gevallen ging het om een prijsdaling van ongeveer 1 procent.