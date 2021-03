Shell test 'superbatterij' voor sneller opladen elektrische auto

Hoe komt het dat geen enkele analist / joernalist eigenlijk vraagt hoe deze batterij noemt , wat haar naam is ?

Ja, Dit is de Redox Flow Batterij, gevuld met een grote hoeveelheid Vanadium.

Heeft heel veel voordelen, en is eigenlijk in niets te vergelijken met de iets beter gekende Lithium batterijen. De deze zijn natuurlijk kleiner / beperkter.( en deze laatste dus voor EV mobiliteit )

Grondstof van deze Redox Flow Batteries is Vanadium. ( ja, googelt maar even, in China vb. staan er mastodonten, met de grootte van een flinke sporthal )

AMG levert dit Vanadium, produceert het uit gebruikte refinery catalysts, op zijn site in Ohio ; uitbreiding ervan is aan de gang om de productie ervan te verdubbelen tegen begin volgend jaar.

Zij zijn wereldleider in deze techniek om Vanadium te winnen uit Spent Refinery Catalysts.

In een reeds afgesloten joint venture met Shell wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om grote productiesites in China en in Saoudie Arabie te ontwikkelen.



Vraag naar Vandium zal toenemen, tot hoger dan huidige productie mogelijkheden.



Lees onder het AMG draadje o.a. ook eens onder de hoofding : Energie transitie en AMG - blik richting 2030. ( en elders daar nog meer lekkers te lezen )

De toekomst zal groen zijn, en groene fondsen komen sowieso meer onder de aandacht, natuurlijk ook van grote institutionelen, en fondsbeheerders.

Maar natuurlijk is het ook leuk voor de gewone particulier om groen te beleggen.



LR