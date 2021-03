Hyundai roept in Nederland 6000 elektrische auto’s terug

SASSENHEIM (ANP) - Hyundai roept in Nederland meer dan 6000 elektrische auto’s terug naar de garage vanwege mogelijk brandgevaar. De batterijsystemen worden vervangen, want die zouden "in een zeer uitzonderlijke situatie" defect kunnen raken en kortsluiting kunnen veroorzaken. Volgens de Nederlandse importeur van het automerk gaat het om een "vrijwillige terugroepactie", zo bevestigt een woordvoerster na berichtgeving door BNR Nieuwsradio.

Het gaat om 5436 exemplaren van de KONA Electric en 772 exemplaren van de IONIQ Electric, gebouwd tussen 2018 en 2020 in Zuid-Korea. Hyundai verzoekt de eigenaren van de betreffende auto's om hun voertuig naar de dichtstbijzijnde Hyundai-dealer te brengen voor de vervanging van het LG-batterijsysteem.

Er zijn wereldwijd zo’n 15 gevallen bekend waarbij dit type auto vlam vatte. Het Zuid-Koreaanse automerk roept wereldwijd nu 82.000 elektrische auto's terug. Het is een van de eerste massale operaties voor het vervangen van batterijen door een autofabrikant.