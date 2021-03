Banken en vastgoed stijgen op beurs door hoop op sterk herstel

De koersen zijn allang en breed ingeprijst op al die gruwelijk goede hoop. Kan alleen maar tegenvallen , mogelijk al t.g.v virusmutaties waarbij alle vrijgegeven vaccins niet goed werken of zelfs helemaal niet blijken te werken. Dan zijn we zo weer veel verder terug bij af als we ooit waren ! Hoe dom kun je zijn om een covid-19 infectie tig keer zwaarder te behandelen als een gewone griep waar ook gewoon best veel oude mensen aan dood kunnen gaan ! Grote groepen mensen worden opgenaaid tot en met . Daarom denk ik ook dat beurzen nog gruwelijke zeperts naar beneden gaan maken binnenkort . hyper-inflatie + rentestijgingen zijn in aantocht. Ook financiele instellingen vallen daarbij m.i terug naar de bodem in maart 2020 ! Lang niet iedereen kan of wil z'n schulden terugbetalen ( veel faillisementen t.g.v idiote corona-regels ) Het komt er allemaal aan !