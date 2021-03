Banken en vastgoed stijgen op beurs door hoop op sterk herstel

AMSTERDAM (ANP) - De banken en vastgoedbedrijven deden maandag goede zaken op de Europese aandelenbeurzen. Beleggers hopen dat deze bedrijven sterk zullen profiteren van het herstel van de coronacrisis. De goedkeuring van het omvangrijke Amerikaanse coronasteunpakket en zeer sterke groei van de Chinese export zorgden daarbij voor optimisme op de beursvloeren over de vooruitzichten van de wereldeconomie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,9 procent hoger op 659,47 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 974,84 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs stegen tot 1,3 procent. Londen won een fractie.

ABN AMRO (plus 6,9 procent) was koploper in de AEX. Beleggers hopen dat de banken dankzij de aantrekkende economie dit jaar minder geld opzij hoeven te zetten voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald en weer dividend mogen uitkeren. De Europese Centrale Bank (ECB) riep de banken tijdens de coronacrisis op geen dividend uit te keren en adviseerde ook voor dit jaar terughoudend te zijn met dividenden en de inkoop van eigen aandelen. Concurrent ING won 3,3 procent. In Parijs stegen BNP Paribas, Crédit Agricole en Société Générale tot 3,7 procent. Deutsche Bank won 4,7 procent in Frankfurt.

Prosus

Techinvesteerder Prosus (min 2,7 procent) was de grootste daler bij de hoofdbedrijven op het Damrak, door de aanhoudende koersdruk in de sterk gestegen techsector. Unibail-Rodamco-Westfield, dat veel winkelcentra bezit, dikte 5,8 procent aan. Heineken won 1,2 procent. De bierbrouwer wil Harold van den Broek benoemen tot opvolger van financieel directeur Laurence Debroux. Van den Broek is momenteel werkzaam als directeur bij de hygiëne-divisie van het Britse Reckitt Benckiser.

De Europese luchtvaartmaatschappijen lieten eveneens koerswinsten zien door optimisme over het vaccinatieprogramma. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie verwacht dat vanaf april aanzienlijk meer vaccindoses beschikbaar zullen zijn in de EU. In Amsterdam won Air France-KLM 1,5 procent. De budgetvliegers easyJet en Ryanair wonnen tot 3,6 procent en Lufthansa steeg 3,8 procent.

De prijs van een vat Brentolie daalde een fractie tot 69,33 dollar. Eerder op de dag kostte een vat ruwe olie uit de Noordzee voor het eerst sinds mei 2019 meer dan 70 dollar, mede door een droneaanval op Saudische olie-installaties door Houthi-rebellen uit Jemen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 66,16 dollar. De euro was 1,1878 dollar waard, tegenover 1,1911 dollar op vrijdag.