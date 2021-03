Veel meer maaltijden besteld via Deliveroo in 2020

Dit is prachtig nieuws. In het nieuwe normaal hebben we geen restaurants en geen supermarkten meer nodig. Ook geen andere winkels. Mensen kunnen vanaf nu alles en ik bedoel echt ALLES online bestellen en dit is waar we heen moeten, we moeten naar een wereld waarin mensen altijd thuis blijven om besmetting te voorkomen en dit is heel makkelijk te realiseren in de virtuele wereld van de toekomst.



Lees of luister naar de voorspellingen van het WEF voor 2030, een prachtige nieuwe wereld ligt voor het grijpen !!!