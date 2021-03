Shell in kopgroep licht hogere AEX na opmars olieprijs

Op naar de 1000 punten voor de AEX. Dit is een prachtig bewijs van het feit dat lockdowns helemaal niet slecht zijn voor de economie maar juist zorgen voor economische groei. Overheden zijn prima in staat om de economie te stimuleren en te laten groeien. Het MKB is juist een gevaar voor de economie, en daarom moet het hele MKB verdwijnen.