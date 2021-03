Bouwsector zorgt voor lagere industriële productie Duitsland

WIESBADEN (ANP/RTR) - De productie in de Duitse industrie is in januari onverwacht gedaald, waarmee een einde kwam aan acht maanden van groei op rij. Dat komt vooral door een behoorlijk lagere productie in de bouwsector, ook omdat werkzaamheden werden gehinderd door het winterweer.

In de bouwsector nam de productie met meer dan 12 procent af op maandbasis. Maar ook de productie van consumentengoederen ging omlaag. Het gaat dan bijvoorbeeld om auto's. Dat had te maken met de chiptekorten in de auto-industrie die zorgden voor productieverstoringen.

Volgens het Duitse federale statistiekbureau kromp de gehele industriële productie, inclusief de energie- en bouwsector, in januari met 2,5 procent vergeleken met december, toen die nog met een bijgestelde 1,9 procent steeg. Eerder werd voor die maand nog een stagnerende productie gemeld. Ten opzichte van januari 2020, voordat de coronacrisis toesloeg, lag de productie in de Duitse industrie bijna 4 procent lager.