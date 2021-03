Steeds meer vrouwen ondernemen in Nederland

UTRECHT (ANP) - Nederland telt steeds meer vrouwelijke ondernemers. Volgens onderzoek van de Kamer van Koophandel (KVK) is hun aantal inmiddels gestegen tot bijna 668.000, van een kleine 520.000 vijf jaar terug. Ook ten opzichte van mannen wonnen vrouwelijke ondernemers wat terrein. Waren in het eerste kwartaal van 2016 nog 35 van de honderd ondernemers vrouw, in het eerste kwartaal van 2021 was dat aandeel gestegen tot 37.

Vrouwelijke ondernemers zijn volgens de cijfers uit het Handelsregister vooral actief in de zakelijke dienstverlening. Daarnaast ondernemen vrouwen van oudsher veel in bijvoorbeeld de persoonlijke dienstverlening.

"Nog steeds is het beeld dat vrouwen alleen werkzaam zijn in de sector ‘persoonlijke dienstverlening’, zoals schoonheidsverzorging en haarverzorging, maar het is goed om dat te nuanceren", licht Josette Dijkhuizen toe. Zij is hoogleraar ondernemerschapsontwikkeling aan de Maastricht School of Management. "Van alle ondernemers in deze sector is weliswaar het leeuwendeel vrouw, maar binnen de gehele groep vrouwelijke ondernemers is er maar 12 procent van hen in deze sector actief."

Omdat het maandag Internationale Vrouwendag is, besteedt de KVK extra aandacht aan vrouwelijk ondernemerschap in Nederland. Uit de analyse komen meer wetenswaardigheden naar voren. Zo starten de meeste vrouwen een onderneming in Noord-Holland en zijn jongere starters doorgaans minder vaak vrouw. In de groep startende ondernemers tot 19 jaar is maar ruim een kwart vrouw. Ter vergelijking: in de leeftijdscategorie 40 tot 55 jaar is het aantal mannelijke en vrouwelijke starters bijna gelijk.