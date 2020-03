Angst voor coronavirus blijft beurshandel beheersen

Zou mij niet verbazen dat de AEX maandag morgen in een diep rode streep onder de 500 punten gaat duiken.

Er is totaal niets positiefs te melden over het corona virus. Geen indamming, regeringen blijven constant achter de feiten aanlopen. Ze laten weer eens duidelijk zien dat ze helemaal niet goed voorbereid zijn.



Fijn he dat we geen landsgrenzen meer hebben !



Ze hadden anders iedereen die uit besmette gebieden kwamen en hetzelfde geld voor vliegvelden, in quarantaine kunnen plaatsen.

Je zegt tegen mensen dat ze niet in paniek hoeven te raken maar dan vraag je vervolgens aan Brabanders om binnen te blijven..... wat ze dus niet doen ( want er is toch niet veel aan de hand).