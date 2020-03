"Export China fors gedaald door impact coronavirus"

We zitten niet in een periode van verandering, maar in een verandering van periode. Oude waarden en systemen - die voorheen werkzaam waren - werken niet meer voor ons. Mooi en inspirerend om deze transitie wereldwijd mee te maken... De gouden sleutel: ONTdek jezelf, want met een persoonlijke ontwikkeling begrijp je beter wat er in je omgeving en op grote schaal gaande is. Enjoy the ride!