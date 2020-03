URW tekent bindende overeenkomst rond Franse winkelcentra

Gepubliceerd op | Views: 13 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN) - Vastgoedbedrijf Unibail Rodamco-Westfield (URW) heeft een bindende samenwerkingsovereenkomst getekend rond een portefeuille van vijf Franse winkelcentra ter waarde van 2 miljard euro.

URW doet een belang van 54,2 procent in die portefeuille over aan Crédit Agricole Assurances en La Française. In februari werd al een voorlopige overeenkomst getekend. De definitieve afronding van die transactie moet voor het einde van het tweede kwartaal plaatsvinden.