Europese beurzen doen stap terug

Gepubliceerd op | Views: 1.326 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam stond vrijdagmiddag in de min. Ook elders in Europa gingen graadmeters omlaag. De zorgen over een vertraging van de wereldwijde economie werden verder aangewakkerd door een forse daling van de Chinese export. De oliesector stond in de schijnwerpers na het nieuws dat het Noorse staatsinvesteringsfonds van de regering in Oslo uit beleggingen in exploratie- en productiebedrijven moet stappen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel op Wall Street 1,1 procent lager op 530,67 punten. De MidKap verloor 1,5 procent tot 752,60 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 1 procent achteruit.

Oliegerelateerde fondsen onder druk als gevolg van de Noorse beslissing. Olie- en gasreus Shell verloor 2,4 procent in de AEX. Bodemonderzoeker Fugro (min 4,6 procent) stond bij de sterkste dalers in de MidKap. Fugro's branchegenoten als het Noorse Subsea 7 en het Franse CCG, die tevens met cijfers kwam, stonden eveneens lager.

Banken

De banken deden andermaal een stap terug, nadat de neerwaartse bijstellingen van de groei door de Europese Centrale Bank (ECB) een dag eerder ook al voor minnen zorgde. In de AEX verloren ING en ABN AMRO tot 3,5 procent. BNP Paribas zakte 2,6 procent in Parijs. Ook de Spaanse en Italiaanse banken werden opnieuw van de hand gedaan.

In Frankfurt daalden Deutsche Bank en Commerzbank 1,5 en 2,2 procent. Volgens het Duitse blad Focus praten de topbestuurders van de twee banken weer over een mogelijk samengaan van de financiële concerns.

Overname

Staalmaker ArcelorMittal was de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak met een min van 3,4 procent. Het bedrijf kreeg van een Indiase rechter eindelijk groen licht voor de overname van het branchegenoot Essar Steel. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield stond bovenaan met een plus van 2,2 procent.

EssilorLuxottica raakte dik 7 procent kwijt in Milaan. De Frans-Italiaanse brillen- en lenzenreus heeft in het jaar van zijn fusie de omzet en winst licht zien dalen.

De euro was 1,1231 dollar waard, tegen 1,1220 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,2 procent goedkoper op 54,85 dollar. Brent zakte 3 procent in prijs tot 64,32 dollar per vat.