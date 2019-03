'Wall Street wacht lagere opening'

Gepubliceerd op | Views: 480

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan vrijdag naar verwachting voor een lagere opening. Wall Street verwerkt het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat aanzienlijk slechter uitpakte dan voorzien. Net als in Europa en Azië maken Amerikaanse beleggers zich daarbij zorgen over de forse daling van de Chinese export.

De banengroei in de Verenigde Staten is in februari bijna stilgevallen. Er kwamen maar 20.000 banen bij, waar economen in doorsnee op een aanwas van 180.000 arbeidsplaatsen rekenden. Het banenrapport wordt door beleggers doorgaans scherp in de gaten gehouden, omdat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van invloed kunnen zijn op het monetaire beleid van de Federal Reserve.

Cijfers van de Chinese douane wijzen uit dat de export van China in februari de sterkste daling kende in drie jaar, terwijl de invoer voor de derde opeenvolgende maand afnam. Dit wordt door kenners als nieuw bewijs gezien van een verdere vertraging van de wereldeconomie. Het sentiment op Wall Street werd donderdag al gedrukt door de gematigdere vooruitzichten voor de economische groei en inflatie van de Europese Centrale Bank (ECB).

China

Verder heeft de Amerikaanse ambassadeur in China gezegd dat de twee economische grootmachten nog altijd geen datum hebben geprikt voor een topbijeenkomst voor het oplossen van het Chinees-Amerikaanse handelsconflict. In de voorbeurshandel stonden bedrijven die erg afhankelijk zijn van de handel met China zoals vliegtuigbouwer Boeing en chipbedrijven als Nvidia, AMD en Micron Technology op verlies.

Ook de olie- en gasindustrie staat in de schijnwerpers. Het Noorse staatsinvesteringsfonds moet van de regering in Oslo uit beleggingen in exploratie- en productiebedrijven stappen. De maatregel is bedoeld om het grootste staatsfonds ter wereld minder kwetsbaar te maken voor schommelingen in de olieprijzen. Die zouden straks zomaar permanent omlaag kunnen gaan onder druk van klimaatrisico's en de toenemende populariteit van hernieuwbare energie.

Costco

Chemiereus DowDuPont stelde zijn aandeelhouders flinke beloningen in het vooruitzicht. De leiding van het concern ging vrijdag akkoord met de voorgenomen afsplitsing van de divisie Materials Science, dat per 1 april te boek zal staan als het nieuwe Dow. Daarmee is ook een omvangrijk aandeleninkoopprogramma aanstaande.

Groothandelsconcern Costco wacht waarschijnlijk een hogere opening na beter dan verwachte kwartaalresultaten. Andere bedrijven die met cijfers kwamen zijn frisdrankconcern National Beverage Corp, techbedrijf Okta en retailer Big Lots.

Tesla

Tesla is eveneens een aandeel om in de gaten te houden. De maker van elektrische auto's heeft een akkoord bereikt met Chinese kredietverstrekkers over leningen van in totaal 521 miljoen dollar. Het geld wordt gebruikt om de nieuwe megafabriek in het land uit de grond de stampen.

De Dow-Jonesindex sloot donderdag 0,8 procent lager op 25.473,23 punten. De brede S&P 500 verloor 0,8 procent tot 2748,93 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq eindigde de sessie 1,1 procent lager op 7421,47 punten. De graadmeters gingen voor de vierde dag op rij omlaag.