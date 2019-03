Gepubliceerd op | Views: 675 | Onderwerpen: autoindustrie, staal

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Staalreus ArcelorMittal heeft van een rechter in India toestemming gekregen om branchegenoot Essar Steel in te lijven. De Indiase rechtbank voor handelsrecht zou geen bezwaren zien in het resolutieplan van de in Amsterdam genoteerde onderneming, zo bevestigde een advocaat van ArcelorMittal.

ArcelorMittal werkt in de deal samen met Nippon Steel & Sumitomo Metal. Eind vorig jaar wonnen de partijen al formeel de overnamestrijd rond het failliete Essar Steel. Een last-minute bod van de oprichters van Essar zorgde voor de nodige vertraging.

De partijen stelden voor op voorhand 420 miljard roepie (circa 5,3 miljard euro) aan de banken van het failliete bedrijf te betalen om schulden af te lossen. Daarnaast volgt er een kapitaalinjectie van 80 miljard roepie. ArcelorMittal stelde eerder dat de overname een unieke mogelijkheid biedt om een sterke positie op te bouwen in India, de snelst groeiende staalmarkt ter wereld.