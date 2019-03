Groei brillenreus EssilorLuxottica stokt

Gepubliceerd op | Views: 437

CHARENTON-LE-PONT (AFN) - Brillen- en lenzenreus EssilorLuxottica heeft in het jaar van zijn fusie de omzet en winst licht zien dalen. De combinatie van Essilor en Luxottica had last van waardedalingen van de Amerikaanse en de Australische dollar en de Braziliaanse reaal. Zonder die negatieve wisselkoerseffecten was wél sprake van groei.

De totale omzet van EssilorLuxottica zakte met 1,2 procent tot 16,2 miljard euro. Tegen constante wisselkoersen steeg de omzet met 3,2 procent. De nettowinst pakte 1,7 procent lager uit op een kleine 1,9 miljard euro. Voor 2019 rekent het bedrijf op een omzetgroei van 3,5 tot 5 procent. Ook de winst loopt naar verwachting op.

De Italiaanse brillenmaker Luxottica met de Franse brillenglazen- en contactlenzenproducent Essilor hebben samen een groot deel van de markt voor oogproducten in handen, maar kregen vorig jaar in maart toestemming van Brussel om samen te gaan. Opticiens gaven aan niet te vrezen voor prijsstijgingen.